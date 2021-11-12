В Томской области 15 ноября состоится дистанционный «Открытый прием» главных врачей

Это седьмой «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 4 октября, главным врачам поступило 50 обращений. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Томской области в понедельник, 15 ноября, пройдет дистанционный «Открытый прием» главных врачей. Жители региона смогут задать свои вопросы врачам по телефону. Об этом сообщает облздрав в своем telegram-канале.

«В понедельник, 15 ноября, с 17 до 19 часов руководители больниц и поликлиник Томской области в дистанционном формате проведут «Открытый прием»», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что задать вопросы главврачам жители региона смогут по телефонам медицинских организаций. Это седьмой «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 4 октября, главным врачам поступило 50 обращений.

Также отмечается, что в 2021 году общение пациентов с главными врачами в рамках проекта запланировано также на 10 декабря. В зависимости от эпидемиологической ситуации, «Открытый прием» будет проходить очно либо дистанционно.

Добавим, что «Открытый прием» стартовал в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам главврачей. Со старта проекта прошло 29 «открытых приемов», в ходе которых главврачам поступило 1727 обращений.