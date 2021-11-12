В томском «Стройпарке» на Пушкина открылся пункт вакцинации от COVID-19

По поручению губернатора Сергея Жвачкина для увеличения темпов вакцинации и минимизации очередей в Томске открываются новые пункты вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске открылся новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в «Стройпарке» на Пушкина. Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов, сообщает региональный оперштаб.

«Сегодня, 12 ноября, начал работу мобильный прививочный пункт в здании торгового комплекса «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1). Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Сергея Жвачкина для увеличения темпов вакцинации и минимизации очередей в Томске открываются новые пункты вакцинации.

Добавим, что таким образом теперь в городе действуют пункты вакцинации: ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12), в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), пункт вакцинации на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116), на базе лечебно-диагностического центра МИБС (ул. Мичурина, 105), а также пункты вакцинации медсанчасти №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) и ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1). Также поставить прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Отметим, что на сегодняшний день вакцинацию в регионе прошли 404 520 жителей, в том числе 122 тысячи человек в возрасте старше 60.