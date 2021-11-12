В Томской области зарегистрировано +276 новых случаев заражения

41 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 12 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 51 064 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 41 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 892 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,05. В коечном фонде свободно 23,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 40 123 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 235 пациентов скончались, 33 645 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 992 595 человек, 252 926 скончались, 7 720 962 выздоровели.