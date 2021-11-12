В Томской области за 10 месяцев сотрудниками СОБР и ОМОН было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия

Управления Росгвардии поступило около 19,5 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия. Фото: Ксения Высотина

За 10 месяцев 2021 года в Томской области сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии изъяли более 20 единиц огнестрельного оружия и 2,5 тысяч боеприпасов у жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областной Росгвардии.

«С начала 2021 года сотрудниками СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Томской области выполнено около 900 задач, принято участие в изъятии более 20 единиц огнестрельного оружия и 2,5 тысяч боеприпасов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в 2021 году в Центр лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии поступило около 19,5 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых свыше 18,7 тысяч заявлений поступило с Единого портала государственных услуг.

Также уточняется, что в настоящее время в Томской области зарегистрировано свыше 33,5 тысяч владельцев оружия, в собственности которых находится около 62 тысяч единиц оружия.

Помимо этого, сотрудниками ЦЛРР совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведено более 18,8 тысяч проверок владельцев оружия. За нарушение правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности привлечено более 1,2 тысяч граждан, изъято около 2 тысяч единиц оружия и 37 тысяч единиц боеприпасов.