Томские школьники и детсадовцы получат в Новый год омские конфеты

Компания должна отправить более 27 тыс. таких сладких подарков в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области школьники и детсадовци получат на Новый год в подарках омские конфеты. Из городского бюджета было выделено 8,2 млн рублей на сладкие подарки детям. Такая информация появилась исходя из данных с сайта госзакупок.

По данным с сайта, на аукцион администрации Томска на поставку детям новогодних подарочных наборов подала заявку только единственная компания - ООО «Мирфирм».

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для томских школьников с 1 по 4 класс и воспитанников детских садов, из городского бюджета будет направлено около 8,2 миллиона рублей. Также отмечается, что компания должна отправить более 27 тыс. таких сладких подарков в регионе.

Добавим, что омская компания ООО «Мирфирм» выигрывает аукцион уже второй год подряд. До этого свои сладкие подарки томским детям несколько лет поставляла компания «КДВ Томск».