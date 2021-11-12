Штраф на более 1,5 млн рублей выписали коммунальщикам за нарушения при раскопках в 2021 году

К административной ответственности привлечены организации, физические и должностные лица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томским коммунальщикам назначили штраф более 1,5 млн рублей за нарушения при раскопках в 2021 году. Административные комиссии районов Томска рассмотрели более 150 административных дел, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С начала года административные комиссии районов Томска рассмотрели более 150 административных дел, связанных с нарушением городских правил благоустройства территорий в части проведения земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что к административной ответственности привлечены организации, физические и должностные лица, в отношении которых установлено нарушение, подпадающее под действие статьи Кодекса Томской области «об административных правонарушениях».

Также в городской администрации уточнили, что по данным администраций районов Томска, с начала года нарушителям городского благоустройства за раскопки выписаны штрафы на общую сумму 1, 638 млн рублей. Так, штрафы выписаны в отношении АО «ТомскРТС», ООО «СМНУ», ООО «УК «Система плюс» и других.