Жительница Томска пожаловалась главе СК Бастрыкину на нераскрытое дело о пропаже дочери

Томичка рассказала, что она недовольна процессом раскрытия дела о пропаже ее дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оналйн-прием граждан, которые недовольны работой его подчиненных. Именно на этой конференции жительница Томска пожаловалась главе на нераскрытое дело о пропаже дочери. «КП- Томск» в свою очередь связалась с пресс-службой регионального СК и взяла у следователей комментарий по данному делу.

- На данном этапе дело находится на стадии расследования. Также материалы были переданы в Следственный комитет РФ, - рассказали в пресс-службе.

На онлайн-конференции томичка рассказала, что она недовольна процессом раскрытия дела о пропаже ее дочери. Женщина отметила, расследование ведется с 2015 года.

Уточняется, что девушка ушла на работу и пропала, после чего было возбуждено дело по статье - убийство. Мать говорит, что до сих пор неизвестна судьба пропавшей дочери.

Выслушав доклад руководителя СК по Томской области о ходе расследования, Александр Бастрыкин раскритиковал подчиненных за отсутствие результата. После этого глава СК РФ поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате и потребовал через месяц доложить ему о выполнении поручений.