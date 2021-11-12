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Общество12 ноября 2021 9:32

В Томске в выходные перекроют одну полосу движения на ул. Красноармейской

Движение будет закрыто в районе пересечения с дублером пр. Кирова
Ксения Высотина
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Этот же подрядчик с 6.00 до 23.30 в воскресенье, 14 ноября, будет ремонтировать трамвайный переезд на пересечении ул. Красноармейской и Лебедева.

Этот же подрядчик с 6.00 до 23.30 в воскресенье, 14 ноября, будет ремонтировать трамвайный переезд на пересечении ул. Красноармейской и Лебедева.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в субботу, 13 ноября, перекроют одну полосу движения на ул. Красноармейской. Дорога будет закрыта в районе пересечения с дублером пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 6.00 до 23.30 в субботу, 13 ноября, для движения автомобилей будет перекрыта одна полоса ул. Красноармейской в районе пересечения с дублером пр. Кирова», - говорится в сообщении.

В администрации города уточнили, что в это время бригады ООО «Агро-Строй» выполнят работы по ремонту трамвайного переезда.

Также отмечается, что этот же подрядчик с 6.00 до 23.30 в воскресенье, 14 ноября, будет ремонтировать трамвайный переезд на пересечении ул. Красноармейской и Лебедева. В связи с этим, для движения транспорта будет закрыта одна полоса ул. Красноармейской.