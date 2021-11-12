Томича посадят на полгода в тюрьму за уклонение от уплаты алиментов

После привлечения мужчины к административной ответственности он все равно не приступил к оплате алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местного 48-летнего мужчину посадят на полгода в тюрьму за уклонение от уплаты алиментов. Мужчина превысил задолженность на 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С 2019 года томич на основании судебного решения обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. В 2020 году мужчина без уважительных причин данную обязанность не исполнял, в связи с чем был привлечен к административной ответственности», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что после привлечения мужчины к административной ответственности он все равно не приступил к оплате алиментов. Таким образом задолженность превысила 350 тыс. рублей.

Отмечается, что томич признал вину в полном объеме. Но все же с учетом обстоятельств совершения преступления, принимая во внимание, что подсудимый совершил преступление в период отбытия наказания за аналогичное преступление, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.