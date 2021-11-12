В ТЦ «Изумрудный город» с 12 ноября томичей начнут пускать без QR-кода

ТЦ вынужден временно остановить работу детских и развлекательных заведений, кинотеатра, фуд-корта, кафе и ресторанов без отдельного входа в «Изумрудный город». Фото: 2ГИС

В Томский ТЦ «Изумрудный город» с 12 ноября начнут пускать посетителей без QR-кода. Все магазины будут работать в обычном режиме. Такая информация появилась в Instagram торгового центра.

«Теперь снова можно посещать Изумрудный Город без QR-кода, а также любого документа о прививке или перенесенном заболевании COVID-19», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все магазины работают в обычном режиме. Но помимо этого, ТЦ вынужден временно остановить работу детских и развлекательных заведений, кинотеатра, фуд-корта, кафе и ресторанов без отдельного входа в «Изумрудный город».

Например, ресторан «Перчини» открыт с 10.00 до 22.00, а вход находится со стороны Ново-Киевской улицы.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в Томской области ввели обязательное наличие QR-кода при посещении музеев, театров и торговых центров.