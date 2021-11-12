Стрежевчанка с инвалидностью не может доказать факт своего пребывания в томском ковидном госпитале

В аппарате Уполномоченного по правам человека Е. Карташовой заявили, что помогут жительнице Стрежевого, лечившейся в ковидном госпитале Томске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Стрежевого, лечившаяся в томском ковидном стационаре, не может получить QR-код, подтверждающий факт перенесенного заболевания. С такой жалобой стрежевчанка – инвалид с тяжелым заболеванием – обратилась к Уполномоченному по правам человека в Томской области.

«Женщина лечилась в Томске, но закрывали листок нетрудоспособности уже в больнице по месту жительства в Стрежевом. Около месяца стрежевчанка не может разобраться, почему информация о том, что она переболела COVID-19, отсутствует в базе данных сайта Госуслуги», - заявили в аппарате омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека Елена Карташова заявила, что пациент не должен сам выяснять, какое из медицинских учреждений вовремя не направило сведения для Госуслуг.

Карташова также сообщила, что инициирует служебную проверку, возможно, к ответственности будут привлечены лица, виновные в том, что женщина длительное время не получила QR-код, подтверждающий факт болезни.

Напомним, с 8 ноября жителям Томской области нужно предъявлять сертификат вакцинации при посещении ресторанов, кафе, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

В регионе продолжаются антиковидные рейды.

По закону, в федеральном регистре должны быть сведения о том, что человек болел новой коронавирусной инфекцией, и его диагноз официально подтвержден. Таким лицам выдают специальный QR-код, который используют вместо сертификата о вакцинации для посещения различных мест в период ограничений.