Томский СК просит помочь установить личность мужчины, подозреваемого в серии изнасилований

Томичей просят помочь разыскать мужчину, обвиняемого в серии изнасилований в Калининградской области. Фото: СУ СК России

СК по Томской области просит помочь установить личность мужчины, совершившего серию изнасилований. Нападения на женщин имели место на территории Калининградской области.

«Гурьевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области устанавливается личность мужчины, совершившего серию изнасилований», - говорится в сообщении томского СК.

Приметы преступника (по состоянию на 2015 год): рост около 175 см, возраст около 22-25 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, лицо круглое.

Особые приметы - на спине вдоль позвоночника мужчины расположена татуировка в виде 6-7 колец по вертикали от шеи до поясницы, на икроножной мышце правой ноги расположена цветная татуировка (предположительно, в виде овала), в паховой области имеется шрам длиной 8-10 см.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности указанного мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-913-850-37-14, 8-913-811-49-30, либо 02 (102).