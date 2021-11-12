Томская область заняла 6-ю строчку в рейтинге российских регионов по ковидным ограничениям

Агентство политических и экономических коммуникций еженедельно называет 10 регионов страны с самыми жесткими ковидными ограничениями. За неделю с 4 по 10 ноября Томская область заняла в рейтинге шестое место из десяти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область занимает 6-ю строчку из 10 возможных в рейтинге российских регионов по ковидным ограничениям. Составитель рейтинга - Агентство политических и экономических коммуникаций.

«В Томской области действует система qr-кодов; ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий; самоизоляция для отдельных категорий граждан; ограничения на посещение салонов красоты и т.п.», - говорится в сообщении структуры.

На первых строчках рейтинга – Москва и Тюменская область, где перечень ковидных ограничений шире, чем у нас в регионе.

Агентство напоминает, что на прошедшей неделе губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о продлении режима нерабочих дней до 15 ноября. С 8 ноября жителям Томской области нужно предъявлять сертификат вакцинации при посещении ресторанов, кафе, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) – российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных.

Напомним, по данным на 11 ноября у нас в регионе зарегистрировано 50 788 случаев заражения.

Согласно официальным данным, существенно выросли темпы вакцинации населения.