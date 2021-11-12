Томская область завершает перепись населения почти со 100% показателем участия

Жители Томской области могут пройти перепись до 14 ноября включительно через портал Госуслуг, у переписчика, в МФЦ или на переписном участке, а также по телефонам Томскстата - 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области участие в переписи населения по данным на 12 ноября приняли более 90% жителей, в том числе более 17 % – через портал Госуслуг, сообщает Томскстат.

По информации ведомства на 7 ноября, участниками массового анкетирования стали 79,3% жителей региона, в числе лидеров находились сельские районы области.

- Призываю всех жителей Томской области, кто еще по каким-то причинам не прошел перепись, использовать эту возможность и переписаться любым удобным способом. Следующий шанс принять участие в переписи появится не раньше 2030 года, – заявила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг.

В Росстате подчеркивают - цифровизация позволила вдвое сократить переписной персонал, а также в разы ускорить сбор и обработку данных.

«Полученные данные лягут в основу огромного количества решений в нашей стране: от разработки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц», — заявил руководитель Росстата Павел Малков.