Житель Томска едва не потерял деньги, пытаясь купить авиабилеты на фальшивом сайте

УМВД России по Томской области рекомендует при совершении покупок обращать внимание на адресные строки интернет-магазинов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Электронные авиабилеты Томск-Москва пытался купить 42-летний житель областного центра, и едва не стал жертвой мошенников. В ОМВД по Кировскому району г. Томска обратился мужчина с заявлением о попытке хищения денежных средств, - сообщили в полиции.

«По предварительным данным, томич решил приобрести электронные авиабилеты на одном из интернет-сайтов, визуально схожим с официальным интернет-сайтом одной из крупных авиакомпаний», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Билеты в столицу фальшивый сайт предлагал за 15 000 рублей. Томич указал реквизиты своей банковской карты, а также коды из смс-сообщения. Далее он получил уведомление о невозможности перевода, после чего его банковский счет был заблокирован.

Позже мужчина обнаружил, что адресная строка страницы, где он пытался купить билеты, не совпадает с официальным интернет-сайтом компании.

Следователями возбуждено уголовное дело «Покушение на мошенничество».