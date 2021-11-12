Раскопки на улицах Томска должны быть закрыты к 25 ноября

Весной 2022 года ЦУР совместно санитарной милицией проведет проверку раскопок, о которых сообщали томичи в рамках проекта - https://vk.com/topic-201846444_48058152. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крайний срок закрытия раскопок на улицах Томска - 25 ноября, незакрытых проемов на территории города на данный момент более 40, об этом сообщил Центр управления регионом.

Как говорится в сообщении ЦУР, «на контроле санмилиции в данный момент находится 47 объектов, причем, большая их часть - на бесхозных сетях».

В ЦУР также отметили, что с 15 апреля 2022 года стартует новый благоустроительный сезон, и коммунальные службы начнут асфальтирование и восстановление благоустройства в местах раскопок по гарантийным обязательствам.

В 2021 году сезон благоустройства уже завершен.

«КП-Томск» 10 ноября рассказывала о том, что Томская санмилиция проверяет «проблемные» раскопки на улицах города