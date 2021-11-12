Порядка 200 домов в Томске останутся без электричества 12 ноября

С 9 утра до 17.00 без света останутся жители домов на трех улицах Томска – Краснодонской, Урицкого и Наумова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановое отключение электричества 12 ноября затронет около 200 домов в Томске, сообщает компания «Горсети».

«С 09:00 до 12:00 света не будет на пр. Ленина 105,109-111,111 стр.2,111/1 и ул. Гагарина 1-5,3 стр.1,3 стр.2,5/1,7/1,7/2; с 09:00 до 13:00 на Зональная станция мкр. Радужный ,2,10-22,13-23,26-28,111-121,114-116», - говорится в сообщении компании.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте «Горсетей».