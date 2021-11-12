Небольшой минус и порывы ветра ожидаются в Томской области 12 ноября

В Томской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание, затем вновь потеплеет. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 12 ноября; в течение дня возможен снег, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем местами небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -12…-17°С, местами -18…-23°С, по югу -5…-10°С.

Температура днем -2…-7°С, местами -11…-16°С.

По информации синоптиков, в ближайшие дни продолжится ледообразование на реках области.

«КП-Томск» рассказывала о предстоящих температурных «качелях» в последний осенний месяц.