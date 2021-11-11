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Здоровье11 ноября 2021 17:07

В стационарах Томской области находятся на излечении 32 ребенка с коронавирусом

За весь период в регионе выявлено 4 935 случаев заболеваний COVID-19 среди детей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В Томской области пока дети не так часто болеют новым короновирусом...

В Томской области пока дети не так часто болеют новым короновирусом...

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На стационарном лечении в больницах Томской области с новой коронавирусной инфекцией сейчас находятся 32 ребенка, в том числе 20 детей в Томске, сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам начальника отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи департамента здравоохранения Томской области Светланы Рубейкиной, пока нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но по другим регионам дети стали болеть чаще и тяжелее. Это может коснуться и Томской области. Чтобы избежать вспышек заболевания среди детей, необходимо их максимальное разобщение. Также важно ограничить посещение детьми мест массового скопления. Для этого в регионе и были продлены школьные каникулы

Как отмечают специалисты, в областном центре несовершеннолетние пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в детском отделении респираторного госпиталя медсанчасти №2. Кислородную поддержку получают два ребенка.

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, за весь период пандемии на территории Томской области выявлено 4 935 случаев заболеваний COVID-19 среди детей.