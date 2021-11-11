На севере Томской области мужчина получил три года лишения свободы за грабеж и кражу у пенсионеров

Мужчина пошел в колонию на три года из-за 3 тыс. рублей и нескольких бутылок водки! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области Парабельский районный суд признал 31-летнего местного жителя виновным в совершении грабежа и кражи, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства публикует подробности уголовного дела. «Судом установлено, что в августе прошлого года мужчина пришел в гости к пожилому соседу, получившему в этот день пенсию. После небольшого застолья злоумышленник начал просить у пенсионера деньги в долг и, получив отказ, схватил потерпевшего рукой за горло и похитил у него из кармана 3 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Также осенью 2020 года мужчина, находясь в стоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества проник в квартиру знакомой пенсионерки, которая в это время была занята на огороде. Из жилья он похитил 7 бутылок водки, заготовленных одинокой женщиной для расчета с местными жителями за помощь по хозяйству.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.