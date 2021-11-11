В Томской области почти все жители домов престарелых поставили прививки от COVID-19

Почти все обитатели домов престарелых Томской области перенесли прививку от коронавируса без последствий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов Томской области вакцинированы 1 620 человек, из них 861 повторно, сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, жители домов-интернатов находятся в зоне риска. Многим из них далеко за 60, практически у каждого одно или несколько хронических заболеваний. Руководитель отметила, что первая прививочная кампания показала хорошие результаты. По мнению специалистов, несмотря на то, что некоторым прививку не сделают по медицинским противопоказаниям, в учреждениях уже сформирован коллективный иммунитет. Большинство жителей домов-интернатов перенесло первичную и повторную прививки без побочных реакций.

Заметим, что в Томской области работает 10 домов-интернатов, из них семь общего профиля и три психоневрологического. В них проживает 1 672 человека.

Ранее сайт КП в Томске сообщал, что в Томской области значительно выросли темпы вакцинации от коронавируса.