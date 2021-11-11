В Томской области открыли сервисный центр финской компании «Понссе», которая продает лесозаготовительную технику

Во время пандемии финская компания построила в Томской области большой сервисный центр Фото: Пресс-служба администрации Томской области

11 ноября представители администрации Томской области провели рабочую встречу с руководством финской компании «Понссе», которая является крупным производителем лесозаготовительной техники, а позже был открыт сервисный центр фирмы близ села Зоркальцево, сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, Томская область занимает восьмое место в России по потенциалу развития лесохозяйственного комплекса, в ЛПК региона работают свыше 600 больших и малых предприятий, которые экспортируют продукцию глубокой переработки в 17 стран мира. Глава региона выразил уверенность в больших перспективах сотрудничества с финской компанией и поблагодарил гостей за инвестиции.

Интернет-портал администрации области проинформировал о том, что утром в четверг губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в администрации региона рабочую встречу с председателем совета директоров финской компании «Ponsse PLC» Ярмо Видгреном, он вместе с менеджерами компании прилетел с официальным визитом в область.

Специалисты отмечают, что это не первая поездка в Томскую область собственника одного из крупнейших в Европе производителей лесозаготовительной техники. Сотрудничество с регионом «Понссе» вел несколько лет, его главный итог – построенный финнами дилерский центр компании.

Позже губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель совета директоров финской компании «Роnsse PLC» Ярмо Видгрен открыли третий в России и первый за Уралом сервисный центр «Понссе» близ села Зоркальцево. Он будет продавать и ремонтировать технику для лесозаготовки на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Инвестиции в томский центр составили около 2 млн евро.

Заметим, что сервисный центр занимает территорию в 1,7 гектара, в нем работают 23 сотрудника. Он строился в 2019-2020 годах, при его строительстве была сохранена существующая экосистема, была создана собственная энергетическая инфраструктура.