Томскстат: в Томской области бензин за год подорожал в среднем на 7,5%

Бензин постепенно дорожает на автозаправках Томской области... Фото: Олег УКЛАДОВ

Томскстат опубликовал цены на нефтепродукты на территории Томской области в октябре текущего года, отметив тенденции их изменения за год.

«В октябре 2021 года средняя потребительская цена в Томской области за бензин марки АИ-92 составила 44,23 рубля за литр, АИ-95 – 46,86 рубля за литр, АИ-98 и выше – 52,51 рубля за литр», – говорится в пресс-релизе территориального органа федеральной службы. Также сообщается, что за дизельное топливо в прошлом месяце водители платили 52,35 рубля за литр.

Специалисты отмечают, что по сравнению с сентябрем 2021 года цены на бензин выросли в среднем на 0,7%, в том числе на бензин марки АИ-92 – на 0,8%, АИ-95 – на 0,8%, АИ-98 и выше – на 0,6%. Дизельное топливо подорожало на 0,4%.

Если же сравнивать с октябрем 2020 года, то бензин за 12 месяцев подорожал в среднем на 7,5%, в том числе АИ-92 – на 7,7%, АИ-95 – на 7,3%, АИ-98 и выше – на 7,5%. Дизельное топливо поднялось в цене в среднем на 4,6%.

Ранее сайт КП в Томске опубликовал информацию Томскстата об изменениях цен на продукты и услуги в октябре текущего года на территории региона.