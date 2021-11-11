В Колпашево местный житель вынес чужую электроплиту через проем в фундаменте пола

В квартире подозреваемого в краже мужчины была изъята похищенная электрическая плита. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Колпашево Томской области раскрыта квартирная кража; задержан подозреваемый, забравшийся в помещение через отверстие в полу, сообщает полиция региона.

«В дежурную часть ОМВД по Колпашевскому району поступило сообщение о проникновении в одну из квартир в доме по улице Речников в городе Колпашево. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления местный житель, 1993 года рождения». – говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Осматривая место преступления, полицейские установили, что из квартиры пропало имущество, при этом нет повреждений на входной двери. Далее оперативники обнаружили, что в квартире есть спуск в подвал, а в фундаменте дома – проем, образовавшийся в результате разрушения.

По предварительным пока данным, подозреваемый проник в подвал многоквартирного дома именно через отверстие в фундаменте и затем поднялся в жилое помещение, откуда похитил электрическую плиту и электрооборудование. Вместе с чужим имуществом мужчина сумел покинуть место преступления тем же путем, через отверстие в фундаменте.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Жителю Колпашево грозит лишение свободы на срок до 6 лет.