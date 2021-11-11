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Общество11 ноября 2021 12:36

Улететь из Санкт-Петербурга в Томск в 2021 году дешевле, чем годом ранее

Цена на полет из Северной столицы снизилась на 63%
Елена Андреева
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Самолеты из Богашево в Пулково и обратно летают всего несколько раз в неделю, это направление очень популярно среди томичей.

Самолеты из Богашево в Пулково и обратно летают всего несколько раз в неделю, это направление очень популярно среди томичей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Авиамаршрут Санкт-Петербург – Томск за год подешевел ощутимее остальных внутрироссийских направлений, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. В рейтинг авианаправлений вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 20% от 63%.

«Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Санкт-Петербург — Томск. Средний чек здесь пока на 63% ниже, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что речь идет именно о средних чеках, а не о минимальных или средних ценах: это средний чек по данным направлениям у клиентов сервиса.

Сервис Туту.ру изучил данные о билетах, оформленных для перелета в период с 20 ноября 2020 года по 20 декабря 2021 года по России.