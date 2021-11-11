В Томской области зарегистрировано +272 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 40 759 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 50 788 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 851 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,08. В коечном фонде свободно 23,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 40 759 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 237 пациентов скончались, 33 156 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 952 472 человек, 251 691 скончались, 7 687 317 выздоровели.

Напомним, как сообщил телеграм-канал департамента здравоохранения Томской области, у нас в регионе значительно выросли темпы вакцинации от коронавируса.

Мы также рассказывали о переболевших COVID-19 томичах, которые делились своими историями на тему, как вернуть прежнее качество жизни.