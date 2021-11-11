В Томской области значительно выросли темпы вакцинации от коронавируса

В Томской области используются вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» (последние два препарата назначаются по медицинским показаниям). Для повторной вакцинации и вакцинации переболевших используется «Спутник Лайт». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививки от СOVID-19, по данным на 11 ноября, поставили 399 847 жителей Томской области, что составляет 59,2 процента от взрослого населения региона. Полностью завершили иммунизацию 341 343 человека, повторную вакцинацию прошли 35 555 человек, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

В сообщении особо подчеркивается, что Томская область находится в числе российских лидеров по вакцинации пожилых людей.

Среди пожилых томичей старше 60 лет прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 120 927 человек, из них старше 80 лет – 10 862.

По данным департамента социальной защиты населения Томской области, 97% жителей домов престарелых в регионе уже привиты от COVID-19.

Как отметили в департаменте здравоохранения Томской области, за последний месяц темпы вакцинации увеличились в пять раз: с 1466 человек в сутки (данные на 10 октября) до 5 417 человек (данные на 10 ноября). Максимальное количество привитых в сутки, 8 739 человек, зафиксировано 1 ноября.

Напомним, на недавнем совещании в Кремле наш регион был назван в числе отстающих по темпам вакцинации жителей от коронавируса.