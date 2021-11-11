Компенсацию в размере миллиона рублей получит дочь погибшего сотрудника томской транспортной компании

Октябрьским районным судом Томска принято решение об удовлетворении иска местной жительницы к работодателю ее погибшего отца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дочь погибшего сотрудника томской транспортной компании получит компенсацию в размере 1 миллиона рублей; прокуратура региона поддержала соответствующее решение суда, сообщили в ведомстве.

«Прокуратура Томской области поддержала решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего работника транспортной компании», - говорится в сообщении.

В 2018 году с отцом истицы во время ремонтных работ на грузовом автомобиле произошел несчастный случай. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Суд постановил взыскать с организации в пользу дочери компенсацию морального вреда.

Однако, ответчик с решением суда не согласился. Работодатель утверждал, что все манипуляции с автомобилем, которые привели к несчастному случаю, погибший мужчина проделывал исключительно по собственной инициативе.

Томский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, согласившись с позицией прокуратуры о доказанности факта выполнения работ с ведома и по поручению работодателя в отсутствие безопасных условий труда.