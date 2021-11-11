Жительница Стрежевого лишилась 80 000 рублей, продиктовав роботу реквизиты своих банковских карт

Стрежевчанка была уверена, что общается с банковскими работниками, которые помогают сохранить ее накопления. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жительница Стрежевого Томской области лишилась более 80 000 рублей, сообщив аферистам реквизиты своих банковских карт; женщина обратилась в полицию, сообщили в ведомстве.

«В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» с сообщением о хищении денежных средств обратилась местная жительница, 1967 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Стрежевчанке позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент происходит попытка оформления кредита от имени женщины.

Далее, звонок был переведен на якобы другого сотрудника банка, который уточнил остаток средств на банковских картах женщины, кроме того назвал первые цифры на лицевой стороне карт. Этот разговор убедил 54-летнюю жительницу Томской области в том, что она действительно общается с банковскими работниками, которые помогают сохранить ее накопления.

Стрежевчанку убедили продиктовать «роботизированной программе» полные реквизиты своих карт, а также пароли, пришедшие на телефон. После совершения операций произошло списание более 80 000 рублей.