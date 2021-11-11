В Томской области уровень коллективного иммунитета по COVID-19 недостаточно высок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что страна должна достичь коллективного иммунитета в 80% с учетом вакцинированных и переболевших. Фото: Евгения ГУСЕВА

Томская область была названа в числе регионов страны, где практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета по коронавирусу. Об этом на совещании у президента В. Путина заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

- Как известно, главная задача – это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан. Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях, - заявила Голикова.

Зампредседателя правительства также отметила, что уровень коллективного иммунитета в среднем по стране на данный момент составляет 48,4 процента. Абсолютными регионами-лидерами являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, город Москва, город Севастополь и город Санкт-Петербург.

Согласно данным оперативного штаба Томской области, первый компонент прививки у нас в регионе поставили 394 тысячи человек. Завершили иммунизацию 338 тысяч.

Напомним, почти 30 медицинских организаций в Томской области завершают иммунизацию сотрудников от COVID-19.

Мы также рассказывали, что на этой неделе, 9 ноября, на улице Репина в Томске открылся новый пункт вакцинации от коронавируса.