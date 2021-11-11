В октябре в Томске подешевели свежие лимоны, пиво и отдых в Турции

Индекс потребительских цен в октябре 2021 г. по отношению к сентябрю 2021 г. составил 100,7%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в октябре индекс потребительских цен составил 100,7%. В городе подорожали свежие помидоры и огурцы, а вот лимоны, пиво и отдых в Турции стали дешевле, сообщает пресс-служба Томскстата.

«Индекс потребительских цен в октябре 2021 г. по отношению к сентябрю 2021 г. составил 100,7%, с начала года – 105,7% (в октябре 2020 г. – 100,2%, с начала 2020 г. – 103,2%). Продовольственные товары в октябре 2021 г. подорожали в среднем на 1,5% (в октябре 2020 г. – на 0,2%)», - говорится на сайте.

Отмечается, что наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты: помидоры свежие – на 71,9%; огурцы свежие – на 58,9%; картофель – на 17,0%; напитки газированные – на 15,3%; конфеты шоколадные натуральные и с добавками– на 13,4%; горох и фасоль – на 10,3%; яйца куриные – на 7,7%; апельсины – на 7,6%; кисломолочные продукты – на 7,1%; колбаса вареная – на 6,6%; колбаса полукопченая и варено-копченая – на 6,5%.

А вот дешевыми в октябре стали лимоны – на 17,7%; соки фруктовые – на 16,3%; пиво отечественное – на 10,7%.

Также добавляется, что цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности выросли на 3,4%, на сахар-песок – на 2,9% а цены на масло подсолнечное подешевели на 1,4%.

Помимо этого, Томскстат пишет о том, что подешевели цены на путевки в Турцию – на 18,6%, а также в ОАЭ – на 12,5%.