В Томской области молодой человек осужден за уклонение от призыва на военную службу

Вину молодой человек признал в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в Каргасокском районе местный 21-летний житель осужден за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В апреле 2021 года молодой человек решением призывной комиссии военного комиссариата Каргасокского района Томской области призван на военную службу, о чем он был лично уведомлен. Однако в назначенную для отбытия на службу дату не явился без уважительных причин, в этот день употреблял спиртные напитки с друзьями», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что свою вину молодой человек признал в полном объеме.

Позже отмечается, что с учетом позиции подсудимого, его удовлетворительных характеристик и отсутствия других судимостей государственный обвинитель счел возможным исправление виновного при назначении наказания в виде штрафа.

По итогу суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил виновного к штрафу в размере 15 тыс. рублей.