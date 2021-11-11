Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 6:02

Полиция нашла пропавшую 16-летнюю томичку, которая ушла из дома 6 ноября

Девочка жива и ничего ее жизни не угрожает
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В настоящее время жизни и здоровью Завсеголовой Софьи ничего не угрожает.

В настоящее время жизни и здоровью Завсеголовой Софьи ничего не угрожает.

Фото: Ксения Высотина

Томская полиция нашла пропавшую 16-летнюю девочку, которая ушла 6 ноября из дома и не вернулась. Томичка жива и ничего ее жизни не угрожает, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней на территории города Томска. В настоящее время жизни и здоровью Завсеголовой Софьи ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, как в дежурную часть полиции в Томске поступило сообщение о том, что вечером 6 ноября текущего года ушла из дома по улице 2-ой Рабочей областного центра и до настоящего времени не вернулась Софья Завсеголова 2005 года рождения.