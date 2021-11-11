В Томской области в конце второй декады ноября ожидаются морозы

Синоптики рассказали, что начнется все с того, что местами ночью температура будет падать до минус 4…9°С. Фото: Ксения Высотина

В Томской области ожидаются морозы в конце второй декады ноября. Днем температура может составить до минус 18°С, а ночью до минус 28°С, сообщают синоптики региона.

Синоптики рассказали, что начнется все с того, что местами ночью температура будет падать до минус 4…9°С, позже температура начнет опускаться до минус 14…19°С. Местами она упадет до минус 28°С.

Также сотрудники гидрометцентра отметили, что последние недели ноября преимущественно будет идти мокрый снег.

Несмотря на это, ранее «КП-Томск» писала, что на смену похолоданию первой пятидневки ноября-2021 в Томск пришло потепление.

Также напомним, что в Томске 11 ноября будет мокрый снег и 2 градуса тепла.