Губернатор Томской области Жвачкин предложил назначить ректором ТПУ Дмитрия Седнева

Дмитрий Седнев - человек в Томском политехе свой... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 10 ноября, прошло заседание Наблюдательного совета НИ Томского политехнического университета. На нем председатель этого органа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил Министерству науки и высшего образования РФ назначить ректором вуза Дмитрия Седнева, сообщила пресс-служба администрации региона. Заметим, что Дмитрий Седнев уже четыре месяца исполнял обязанности ректора университета.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, политех знает Дмитрия Андреевича Седнева как талантливого молодого ученого, директора Инженерной школы ТПУ и руководителя крупных проектов по разработке и внедрению технологических разработок в сфере промышленности. Дмитрий Андреевич для политехнического свой, он вырос в университетской среде, а значит, способен не только к внедрению инноваций, но и к сохранению традиций.

Глава региона отметил, что ТПУ подготовил заявку университета на конкурс новой федеральной программы «Приоритет 2030». По итогам университет вошел в первую группу трека «Исследовательское лидерство» с максимальной суммой гранта.

Также Сергей Жвачкин отметил важную инициативу политехнического о трансформации отечественного инженерного образования. Современная модель обучения технических специалистов также получила поддержку Министерства науки и высшего образования.

Кроме того, третьим успехом Седнева, который выделил Сергей Жвачкин, стало то, что университет сумел оформить свои ноу-хау в области водородных технологий, и этот проект также получил федеральную поддержку.

Ожидается, что аттестационная комиссия Минобрнауки РФ рассмотрит кандидатуру Дмитрия Седнева в декабре.