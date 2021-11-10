В Кожевниковском районе Томской области признавшиеся в убийстве пенсионера подростки заключены под стражу

Подростков, обвиняемых в убийстве старика, взяли под стражу в Томской области Фото: Олег ЗОЛОТО

9 ноября сайт КП в Томске сообщал о задержании в селе Вороново Кожевниковского района двух несовершеннолетних, которых на тот момент правоохранители подозревали в убийстве пенсионера-односельчанина. Сегодня эти подростки, обвиняемые в тяжком преступлении, заключены под стражу, об этом рассказала пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в квартире жилого дома в селе Вороново Кожевниковского тела 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении.

Сайт правоохранительного ведомства напоминает суть дела. По предварительным данным, в ночь на 3 ноября текущего года в селе Вороново Кожевниковского района Томской области два подростка 15-ти и 16-ти летнего возраста, проникли в квартиру жилого дома, где проживал одинокий пенсионер, с целью хищения его имущества. Связав мужчину, они подвергли его избиению, нанося руками, ногами и металлическим предметом удары по голове и различным частям тела, затем, завладев похищенным имуществом, скрылись с места преступления.

Специалисты отмечают, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Обвиняемые признали себя виновными.

Сообщается, что суд избрал в отношении подростков меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.