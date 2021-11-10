В поселке Зональная Станция Томского района по решению суда администрацией отремонтированы 12 улиц

Только через суд прокуратуре удалось добиться ремонта дорог в пос. Зональная Станция! Фото: Ксения Высотина

После вмешательства суда и прокуратуры Томского района в поселке Зональная Станция отремонтированы дороги и установлено освещение, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура Томского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что Администрацией Зональненского сельского поселения не принимаются меры по надлежащему содержанию дорог в микрорайонах «Красивый пруд» и «Радужный» поселка Зональная Станция. В частности, ряд улиц имел повреждения дорожного полотна, превышающие предельно допустимые нормы, отсутствовало искусственное освещение. Эксплуатации дорог с указанными нарушениями создавала опасность при движении транспортных средств и пешеходов», –говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что прокурор Томского района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Зональненского сельского поселения, в котором потребовал принять меры к устранению нарушений закона.

По результатам рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В ходе исполнения судебного акта ответчиком проведен ремонт дорожного покрытия на 12 улицах, 10 улиц оборудованы искусственным освещением.