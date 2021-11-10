В Томске полицейские разыскивают пропавшую несколько дней назад 16-летнюю девушку

Еще один подросток пропал этой осенью в Томске. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В дежурную часть полиции в Томске поступило сообщение о том, что вечером 6 ноября текущего года ушла из дома по улице 2-ой Рабочей областного центра и до настоящего времени не вернулась Софья Завсеголова 2005 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

«Приметы: на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы крашеные в темный цвет, глаза карие. Была одета: шапка серая с пампоном, черная куртка из эко кожи, черные джинсы, белые кроссовки с зелеными шнурками», – сказано в сообщении.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней, в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонам 02 или 102 (с мобильного).