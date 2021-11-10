В Томской области 1676 жителей получают новую профессию и поднимают квалификацию за счет бюджета

В Томской области самые популярные профессии для переобучения - из сферы услуг и современных технологий! Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2021 года 1 676 жителей Томской области получили направление службы занятости на переобучение, получение новой профессии и повышение квалификации, сообщила пресс-служба администрации региона. Отмечается, что бюджет области израсходует на эти цели 23,2 млн рублей.

«Как сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, 1245 человек уже закончили курсы и приступили к работе на прежнем или новом месте. В 2021 году специалисты центров занятости направили на переобучение в три раза больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Соискатели чаще всего выбирают такие направления подготовки, как современные технологии управления персоналом, документоведение, закупки, фитнес-тренер, UI-дизайнер, парикмахер, повар, кондитер, швея, электромонтер», – сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что наибольшим спросом пользуются также программы, которые открывают возможности для самозанятости и частного предпринимательства, например, открыть кафе, парикмахерскую, автосервис, ателье и др.

Заметим, что многие программы предполагают обязательный модуль – стажировка на рабочем месте перед выходом на работу.