В банках Томской области за 9 месяцев выявили фальшивых купюр в 2,2 раза больше прошлогоднего

По-прежнему в лидерах среди фальшивок банкноты номиналом 5 000 рублей – более 80% всех выявленных подделок. Фото: Мария ЛЕНЦ

За 9 месяцев 2021 года в банках Томской области выявили 83 поддельных банкноты Банка России на общую сумму 385 550 руб. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщила пресс-служба Отделения Томск Сибирского ГУ Банка России. За тот же период 2020-го количество выявленных подделок было в 2,2 раза меньше.

Абсолютное большинство выявленных фальшивок – пятитысячные, из них 75 – образца 1997 года (немодифицированные) и одна – модификации 2010 года. Еще пять поддельных банкнот обнаружено номиналом 1000 руб., по одной – номиналом 50 и 500 руб.

– Всего по Сибирскому федеральному округу с января по сентябрь 2021-го в банках выявили 908 поддельных банкнот; это почти на 12% больше, чем годом ранее, – говорится в сообщении. – По-прежнему в лидерах среди фальшивок банкноты номиналом 5000 руб. На их долю приходится 82% всех выявленных подделок.

Среди регионов СФО больше всего подделок выявлено специалистами банков Новосибирской, Омской и Иркутской областей. При этом динамика по регионам разная. Так, в Новосибирской области обнаружили в 1,6 раза меньше фальшивок, чем в прошлом году; в Красноярском крае, Томской области и особенно в Хакасии и Тыве – значительно больше.

– Фальшивые деньги попадают в банки чаще всего с выручкой бизнеса, при инкассации. То есть из магазинов, кафе, автозаправок и других точек. Для предпринимателей это прямые убытки – фальшивые деньги не меняют на настоящие, – пояснила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина. – Поэтому кассиры должны уметь оперативно определять подлинность банкнот даже без специального оборудования.