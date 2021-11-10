В Томской области откроются 70 ледовых переправ

Толщина льда должна составлять 7-12 сантиметров, для того, чтобы точно можно было передвигаться по мосту. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Томской области планируется открытие 70 ледовых переправ и двух наплавных моста. Об этом сообщил журналистам начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по Томской области Сергей Егоров.

- Ледовые переправы на территории Томской области не открывались. Сейчас планируется открыть 70 ледовых переправ и 2 наплавных моста, - сказал Сергей Егоров.

Он также отметил, что лез еще только устанавливается и он не прочен. На таких водоемах как реки, пруды и озера он покрыт снежной шубой, что на первый взгляд выглядит безопасно, но если на него наступить, то под ногами сразу раздается треск.

Начальник отдела безопасности уточнил, что минимальная толщина льда должна составлять 7-12 сантиметров, для того, чтобы точно можно было передвигаться по мосту. По его словам, ледостав завершится в 20 числах ноября.

«КП-Томск» также ранее сообщала, что в работе паромной переправы до Колпашево возможны сезонные проблемы.