Томичи могут внести предложения по обустройству парка «Звездный» до 15 ноября

Парк находится между микрорайонами Зеленые горки и Наука. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске жители города до 15 ноября могут внести предложения по обустройству парка «Звездный». Идеи томичей принимаются на специальной карте, сообщает пресс-служба мэрии города.

«До следующего понедельника, 15 ноября, на специальной карте томичи могут поделиться идеями по развитию парка «Звездный» или поддержать предложения других жителей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы оставить свое предложение, нужно авторизоваться через e-mail или ВКонтакте, нажать на кнопку «Отметка» или «Маршрут» над картой. После этого появится форма с полями для заполнения: категория предложения (скамья для отдыха, освещение и пр.), название идеи и описание, личные данные (необязательный пункт). После этого нужно поставить отметку или маршрут на карте.

В городской администрации рассказали, что парк находится между микрорайонами Зеленые горки и Наука. Это холмистый лес, по тропам которого можно гулять и наблюдать пригородные пейзажи, за это многие жители ценят его природный потенциал. Благоустройство парка поможет превратить заброшенную территорию в комфортный и доступный островок природы.

Также в мэрии отметили, что все предложения будут оперативно переданы архитекторам Центра развития городской среды Томской области, разрабатывающим концепцию парка «Звездный».

Добавим, что на сегодняшний день томичи уже предложили обустроить в парке велодорожки, ограничить проезд автомобилей на территорию, установить в парке скамейки, беседки, кормушки для птиц и белок, контейнеры для раздельного сбора мусора, оборудовать спортивную зону и другие локации.