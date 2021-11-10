В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

Сейчас в регионе 50 516 подтвержденных случаев. Фото: Ксения Высотина

В среду, 10 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 608 человек.

Также в Томской области выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 50 516 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 45 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 802 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 20,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 38 058 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 239 пациентов скончалось, 34 565 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 911 713 человек, 250 454 скончались, 7 654 161 выздоровели.