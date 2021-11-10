Почти 30 медицинских организаций в Томской области завершают иммунизацию сотрудников от COVID-19

В 28 медицинских организациях Томской области активный иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет более 80% сотрудников. Фото: Светлана Макеева

В Томской области медицинские организации завершают иммунизацию сотрудников. На данный момент более 80% медработников имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем telegram-канале.

«В 28 медицинских организациях Томской области активный иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет более 80% сотрудников. Это медики, полностью завершившие иммунизацию или переболевшие не более полугода назад», - говорится в сообщении.

В региональном оперштабе рассказали, что в томской медсанчасти №2, где проходят лечение тяжелобольные пациенты с СOVID-19, прививки поставили 97%. Столько же завершили иммунизацию и в Колпашевской районной больнице. Также 94% привитых в Асиновской районной больнице. От 80 до 90% сотрудников полностью привились против COVID-19 в Верхнекетской, Тегульдетской и Чаинской районных больницах, в Моряковской участковой больнице, поликлинике №8 Томска, детской инфекционной больнице им. Сибирцева и на областном аптечном складе.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев заявил, что вакцинация - это единственный способ борьбы с пандемией, и медицинские работники должны подавать личный пример, поскольку им лучше всего известно, насколько опасна эта инфекция и ее осложнения.