В Томской области к 2022 году планируется увеличение компенсации за подключение к газу

Все жители региона, которые входят в список выше, будут получать специальный сертификат на компенсацию за доведение газа до участков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Томской области планируют поднять стоимость компенсации за подключение к газу. Проект закона был поддержан единогласно, об этом сообщили во вторник, 9 ноября, на заседании Законодательной думы Томской области.

- Компенсация на газификацию жилых помещений в следующем году увеличится с 15 тыс. до 50 тыс. рублей в том случае, если средний доход одного человека в семье равен 1,5-2 величинам прожиточного минимума (ВПМ), с 30 тыс. до 70 тыс. рублей, если он равен от 1 до 1,5 ВПМ и с 60 тыс. до 100 тыс. рублей – до одного ВПМ, в том числе для льготников, - рассказали на заседании.

Глава комитета Сергей Автомонов также озвучил, что данный закон совершенствуется третий раз за пять лет. В этот раз Законодательная дума предлагает индексацию, так как цены на материалы, применяемые для газификации частных домовладений выросли и предыдущие параметры уже не соответствовали реальной жизни.

На заседании уточнили, что все жители региона, которые входят в список выше, будут получать специальный сертификат на компенсацию за доведение газа до участков.