Томская санмиллиция проверяет «проблемные» раскопки на улицах города

Инспекторы «Санитарной милиции» осмотрели состояние улично-дорожной сети в микрорайоне Степановка, жители которого не раз обращались с жалобами о не засыпанных раскопках. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске инспекторы «Санитарной милиции» начали проверять «проблемные» раскопки на улицах города. Проверка уже прошла в мкр. Степановка, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Накануне инспекторы «Санитарной милиции» осмотрели состояние улично-дорожной сети в микрорайоне Степановка, жители которого не раз обращались с жалобами о не засыпанных раскопках», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что санмиллиция уже нашла не закрытую раскопку напротив дома по пер. Ботаническому, 22. Ограждения на ней частично отсутствуют – предупреждения об этом инспекторы направили ресурсоснабжающей организации. Во дворе дома по пер. Ботаническому, 7а раскопка также стоит открытой, по ней поступали жалобы от местных жителей и был составлен протокол инспекторами санмилиции.

Также отмечается, что на двух адресах - ул. Б. Хмельницкого, 21 и Калужская, 19 - на момент проверки работала техника ресурсоснабжающей организации, которая закрывала раскопки. Еще одна раскопка – в пер. Туркменском, 8 оказалась засыпана инертным материалом.

Помимо этих адресов, специалисты в ходе рейда побывали на улице Карташова, где ресурсники проводили засыпку после земляных работ на территории лицея №51.

Добавим, что специалисты «Санитарной милиции» каждый день осуществляют осмотр территории районов Томска. В случае нарушений требований к проведению земляных работ в отношении заказчика этих работ возбуждается административное производство. Так, с начала года в отношении ресурсоснабжающих организаций составлено 110 протоколов об административном правонарушении. Далее эти материалы направляют в административные комиссии для рассмотрения и принятия решения.