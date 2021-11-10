Более 20 тыс. томичей подключатся к централизованному отоплению после строительства новой тепломагистрали

Строительство тепломагистрали № 6 В и ПНС-6 позволит подключить к системе централизованного теплоснабжения ещё более 100 новых многоквартирных домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

ТомскРТС в 2021 году приступит к строительству новой тепломагистрали на 900 метров, благодаря которой более 20 тыс. жителей города подключатся к централизованному отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе ТомскРТС.

«Строительство тепломагистрали № 6 В и ПНС-6 позволит подключить к системе централизованного теплоснабжения ещё более 100 новых многоквартирных домов, обеспечив дополнительную нагрузку 50 Гкал/час. За счёт этого суммарная нагрузка составит с уже существующими объектами 112 Гкал/час», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что проект строительства тепломагитрали № 6 В общей протяженностью 900 метров в двухтрубном исполнении диаметром 800 мм, разработанный проектно-конструкторской группой АО «ТомскРТС», в начале текущего года получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы по строительству тепломагистрали в рамках заключенного концессионного соглашения стартуют уже в текущем году, а к строительству ПНС-6 компания планирует приступить в 2022 году.

Отмечается, что завершить реализацию проекта по подключению абонентов Ленинского района города к сетям централизованного теплоснабжения планируется до конца 2023 года.