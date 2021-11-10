В Томской области около 5% заразившихся COVID-19 составляют дети от года до 10 лет

На момент 1 ноября 2021 года в больницах региона находится 51 ребенок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 5 % детей от года до 10 лет, которые проживают в Томской области, заражены коронавриусной инфекцией. В региональных больницах находится 51 ребенок, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

- По заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей в регионе составляет: 4,9% - дети в возрасте 1-10 лет; 0,5% - дети в возрасте одного года; 4,4% - дети в возрасте 11-17 лет, - рассказали в пресс-службе.

По данным Управлении Роспотребнадзора области выявлено 4 747 случаев заболеваний COVID-19 среди детей, не включая, ЗАТО Северск. Также отмечается, что на момент 1 ноября 2021 года в больницах региона находится 51 ребенок.

Напомним, что на 9 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 50 241 подтвержденный случай.