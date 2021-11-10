Житель Томска вынес из производственного цеха оборудование на 170 тысяч рублей

Житель поселка Предтеченск сумел вырезать в стене цеха углубление, чтобы забраться внутрь здания. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске задержан 45-летний мужчина, подозревают которого в краже имущества из производственного цеха; похищены сварочные аппараты и электрические болгарки, сообщили в полиции региона.

«В ОМВД по Кировскому району Томска поступило сообщение о хищении имущества из производственного цеха, расположенного на улице Мелиоративной в поселке Предтеченске. Установлен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель поселка 1976 года рождения, подозреваемый в краже», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

По данным полиции, мужчина вооружился специальными ножницами, с помощью которых вырезал в металлической стене отверстие. Через проделанный в стене лаз изобретательный житель Предтеченска проник внутрь производственного цеха, откуда похитил пылесос, шуруповерт, электрические болгарки, сварочные аппараты, маски и проволку. Общая сумма ущерба составила более 170 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По данным из открытых источников, на улице Мелиоративной, в Предтеченске, находятся несколько организаций, в том числе, по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и по предоставлению услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек.