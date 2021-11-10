В Томской области за длинные выходные дни задержано 38 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция обращается к неравнодушным томичам: если вам известны факты управления автомобилем в состоянии опьянения, позвоните по номеру телефона 102 или сообщить об этом ближайшему наряду дорожно-патрульной службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» озвучили в томской Госавтоинспекции; акция проходила с 5 по 7 ноября, сообщили в полиции региона.

«За время проведения профилактического мероприятия, сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 38 нетрезвых водителей. Из числа задержанных 7 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По статистике примерно каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяных водителей.

Штраф для нетрезвого водителя составляет до 30 тыс. руб., предусмотрено также лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования, а также за передачу машины пьяному в управление.

Штраф за повторное вождение в нетрезвом виде составит от 200−300 тыс. руб., может быть применено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Уголовная ответственность в случае повторного нарушения была введена с 1 июля 2021 года.